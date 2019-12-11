На Вінниччині людей втягнули у рабство: звільнення потрапило на відео

У Бершадському районі Вінницької області поліція спільно з прокуратурою викрили злочинну групу, яка експлуатувала працю людей, фактично утримуючи їх у рабстві.

Постраждалих змушували безкоштовно працювати на пилорамі. Про це повідомляє пресслужба регіональної поліції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)

Зазначається, що 11 грудня організатора угоди затримали із залученням спецпідрозділу КОРД.

Слідство встановило, що власники пилорами, подружжя віком 44 та 42 роки, незаконно утримували на підприємстві людей, застосовуючи психологічний тиск і фізичне насильство. На опублікованих кадрах видно, що людей тримали у приміщенні, де були відсутні елементарні зручності.

На Вінниччині викрили работорговців Скріншот із відео

За даними поліції, люди працювали на закритій території, де їх контролював наглядач. Також встановлені були дві особи, які вербували для власників пилорами робітників.

Стало відомо, що зазвичай роботу пропонували людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, не мали постійного місця проживання. Обіцяли гідні умови проживання та заробітну плату у розмірі 5000 гривень. Однак за важку працю постраждалі грошей не отримували. Роботодавці зрідка давали їм їжу.

На момент прибуття поліцейських на території пилорами перебували сім робочих, більшість із них не мали документів. Працю чоловіків незаконно використовували протягом кількох місяців.

Діяльність злочинної групи кваліфікували за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Поліція продовжила розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Донецькій області викрили росіянина, який утримував сотню рабів.

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