На Вінниччині чоловік підірвав товаришів гранатою: є жертви

На Вінничині 28-річний житель Могилів-Подільського району вбив товариша, кинувши в нього бойову гранату.

Трагедія трапилася 26 грудня на подвір'ї його будинку в селі Садки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

З'ясувалося, що серед ночі у зловмисника виник конфлікт із друзями, який він вирішив "врегулювати" за допомогою ручної гранати. У результаті вибуху постраждали двоє чоловіків, яких у важкому стані з осколковими пораненнями госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. На жаль, під час надання медичної допомоги один із них загинув.

На Вінничині чоловік кинув у товаришів гранату vn.npu.gov.ua

За словами начальника Могилів-Подільського відділу поліції Юрія Левицького, попередньо встановлено, що господар будинку декілька тижнів тому повернувся зі столиці із заробітків і вирішив відсвяткувати цю подію, запросивши в гості товаришів.

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"Під час застілля між чоловіками неодноразово виникали словесні конфлікти, причини яких ніхто з присутніх не пам'ятає. Коли гості вийшли на вулицю, господар будинку виніс гранату та погрожував її підірвати. Двоє з чоловіків намагалися його заспокоїти та забрати небезпечний предмет у нього з рук. Цього їм зробити не вдалося – боєприпас вибухнув", – розповів деталі правоохоронець.

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У результаті травми отримали місцеві жителі 25 та 28 років. На жаль, молодшого з них лікарям не вдалося врятувати.

Також з'ясувалося, що допомога медиків потрібна була і правопорушнику – він отримав осколкове поранення ноги, його теж прооперували. Нині він перебуває у лікарні під охороною поліції.

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Між іншим, правоохоронцям правопорушник сказав, що небезпечну гранату придбав у незнайомця у столиці. Поліція встановлює походження боєприпасу, крім цього, нині вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

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Водночас слідство вже порушило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За такі правопорушення чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині чоловік, якого підозрювали у злочині, напав на правоохоронців під час затримання і кинув у них дві гранати. Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили ще дві гранати.

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