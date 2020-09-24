На Вінниччині бійка депутатів і кандидата закінчилася стріляниною

У Калинівському районі Вінницької області 23 вересня трапилася бійка за участі місцевих депутатів і кандидата на вибори. У результаті одну особу було госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою.

Як повідомила пресслужба Національної поліції України у Facebook, за фактом вчинення хуліганських дій, пов’язаних із виборчим процесом, правоохоронцями розпочато досудове розслідування.

Начальник Калинівського відділу поліції Володимир Олексюк розповів, що до них звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської ОТГ. Чоловік повідомив про те, що приблизно о 18:00 на територію його домогосподарства приїхав чинний депутат Вінницької обласної ради з кандидатом у депутати обласної ради.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний із виборчою кампанією, і 40-річний кандидат у депутати Вінницької облради завдав заявнику удару в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.

Свідком події, яка трапилася на території домогосподарства постраждалого, став його працівник. Він втрутився в ситуацію та допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Зрештою правопорушника, який зчинив бійку, було затримано у процесуальному порядку, а пошкоджений автомобіль поміщено на арештмайданчик.

"Слідством зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією інциденту відповідно до частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування", – зазначили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до учасників місцевих виборів в Україні із закликом суворо дотримуватися вимог закону та не вдаватися до незаконних дій, які могли б розхитати ситуацію в округах.