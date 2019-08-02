На українському курорті трапилася трагедія з дитиною

У селі Приморське Одеської області електрострумом вбило шестирічного хлопчика.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, трагічна подія трапилася на базі відпочинку, куди дитина з сім'єю приїхала з Молдови.

"Хлопчик грався біля будинку. Коли батьки вкотре вийшли прослідкувати за сином, побачили його без свідомості. Рідні одразу ж викликали швидку, однак спроби медиків врятувати життя маленькому виявилися марними — дорого в лікарню він помер", — йдеться в повідомленні.

Ілюстрація facebook.com/gunp.odessa

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Попередня причина його смерті — ураження електрострумом від мережі електроживлення бази, яка прокладена в металевих трубах.

Правоохоронці почали кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") і 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кирилівці Запорізької області в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина.

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