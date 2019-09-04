На турецькому курорті вбили українку

У курортному місті Анталія (Туреччина) знайшли вбитою 42-річну громадянку України.
Як повідомляє видання Yeni Alanya, жінку виявили за трансформаторною будкою в парку Муратпаша.
Під час розслідування було встановлено, що українка познайомилася з громадянином Туреччини і розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася.
Підозрюваний у вбивстві українки
Yeni Alanya
Поліція згодом затримала чоловіка, який був з українкою незадовго до її смерті, у нього виявили її прикраси. Його звинувачують у вбивстві і пограбуванні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мексиканському штаті Пуебла по-звірячому вбили 37-річну українку Ярославу Ненастину.
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