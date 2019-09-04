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4 вересня • оновлено в 15:06
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/ Розслідування

На турецькому курорті вбили українку

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У курортному місті Анталія (Туреччина) знайшли вбитою 42-річну громадянку України.

Як повідомляє видання Yeni Alanya, жінку виявили за трансформаторною будкою в парку Муратпаша.

Під час розслідування було встановлено, що українка познайомилася з громадянином Туреччини і розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася.

Підозрюваний у вбивстві українки

Підозрюваний у вбивстві українки

Yeni Alanya

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"Де Таня? Я її убив!" Звіряче вбивство українки в США обросло моторошними деталями

Поліція згодом затримала чоловіка, який був з українкою незадовго до її смерті, у нього виявили її прикраси. Його звинувачують у вбивстві і пограбуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мексиканському штаті Пуебла по-звірячому вбили 37-річну українку Ярославу Ненастину.

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Тема
Кримінал
Місце
Туреччина Анталья
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
https://www.yenialanya.com/asayis/antalya-da-ukrayna-uyruklu-kadinin-cinsel-iliski-sirasinda-h380431.html
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
https://www.yenialanya.com/asayis/antalya-da-ukrayna-uyruklu-kadinin-cinsel-iliski-sirasinda-h380431.html Согласно информации, событие, Кяпязском районе в течение ночи 2:00 побережье Антальи Life Park произошло за трансформатором на дне вариантов. Предположительно, О.Т., площадь Республики в месте, где он встретил украинскую национальную Юлию Билехуб (42 года) и какое-то время веселилась с алкоголем. Ö.T, затем 200 фунтов в обмен на половой актBilehup и Коньяалты Вариант. Пассажиры из региона вчера вечером, водители такси, женщина и мужчина за трансформером сообщили о проституции. Охранники вместо охраны и велели женщине оторваться от земли. Охранники поняли, что женщина, которая не встала, была убита. Большое количество полицейских команд прибыло в регион по предварительному запросу. Ö.T.'nin, взятый под стражу в час женщины, узнал серьги и кольца. Ö.T также заявил, что есть записи о различных преступлениях и обязательство подписать испытательный срок. Отделение общественной безопасности Бюро по расследованию убийств и грабежей О.Т. Подозреваемый был отправлен в здание суда.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ради вакансии аниматора украинцы готовы за трансформаторной будкой дать
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
И снова проходил мимо, Накой она вообще за будку попёрлась?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Poroshenko Petro, Она судя по всему не дала, не сошлись в цене наверно
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