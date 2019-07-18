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На трасі Одеса — Рені сталася велика ДТП: серед загиблих є дитина

1.4т Читати матеріал російською

У четвер, 18 липня, на трасі Одеса — Рені поблизу села Удобне сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє пресслужба поліції, у результаті зіткнення автомобілів МАН і Volkswagen загинули водій і троє пасажирів легковика, серед яких — дитина.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Встановлюються повні обставини трагедії і особи загиблих.

На трасі Одеса — Рені сталася велика ДТП: серед загиблих є дитина
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Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Одесою в масштабній ДТП загинули три особи, аварія сталася неподалік с. Знам'янка.

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Тема
ДТП
Місце
Україна
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