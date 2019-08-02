На трасі "Одеса-Київ" водія розстріляли в авто: фото з місця НП

У п'ятницю, 2 серпня, на автозаправці на трасі "Одеса – Київ" у районі Біляївки трапилася стрілянина, в результаті якої поранили чоловіка.

Про це повідомила заступник прес-секретаря ГУНП в Одеській області Світлана Білецька, пише "Українська Служба Інформації" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що невідомий підійшов до автомобіля, який стояв на майданчику, і кілька разів вистрілив у водія з рушниці. Внаслідок нападу машина була пошкоджена, а потерпілий отримав поранення в передпліччя.

Стрілянина на трасі "Одеса-Київ" Українська Служба Інформації

На місце події приїхала "швидка" і забрала пораненого водія в лікарню. Поліція почала пошуки зловмисника. При цьому, невідомо, чи був він знайомий із потерпілим і що стало причиною нападу.

Стрілянина на трасі "Одеса-Київ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київській трасі біля поста в селі Дачне невідомі влаштували стрілянину по людях і машинах.

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