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5 вересня • оновлено в 11:19
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/ Розслідування

На сім'ю Гонтаревої напали? З'явилися подробиці нової НП

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Ексочільниця Національного банку України Валерія Гонтарева розповіла, що в ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на її невістку (вона повна тезка свекрухи).

"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні сталася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком у центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева", –повідомила вона "НВ".

Гонтарева підкреслила, що ці події є "ланками одного ланцюга".

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Авто невістки Гонтаревої спалили в Києві

"На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків, їм мало повністю сфальсифікованої справи корумпованого прокурора [Костянтина] Кулика, їм мало подачі позовів [екс-заступник голови Адміністрації Президента Андрія] Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій! Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить пофесіоналізму розкрити цей злочин у центрі Києва", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Гонтареву збила машина в Лондоні. У неї переломи кісток стопи.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Валерія Гонтарєва
Місце
Україна Київ
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