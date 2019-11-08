"На щось же треба жити!" Помічника Зеленського підловили на таємній зустрічі із Коломойським. Відео

Перший помічник президента України Володимира Зеленського, співвласник "Кварталу 95" Сергій Шефір таємно відвідував офіс бізнесмена Ігоря Коломойського.

У цьому він зізнався сам, йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема зазначається, що пізно ввечері 28 жовтня Шефір вирушив до офісу олігарха на службовому автомобілі Державного управління справами.

Володимир Зеленський, Ігор Коломойський та Сергій Шефір Колаж

У коментарях журналістам помічник президента завив, що дійсно зустрічався з олігархом, до того ж був там у "справах студії "Квартал 95", а не через питання діяльності Зеленського.

"Я не штатний працівник, я – позаштатний помічник, і залишаюся працювати ще у студії "Квартал 95". Я рахуюся там. А як ви хотіли? Мені на щось же треба жити. Зарплату отримувати", – сказав Шефір.

Крім цього, він заявив, що того вечора зустрічався саме з Коломойським. А от олігарх зі свого боку відмовився визнавати, що перший помічник президента приїздив до нього.

Службове авто Державного управління справами і кортеж Коломойського залишають офіс олігарха увечері 28 жовтня Скріншот із відео

"Він до мене в офіс не приїздив. Він приїздив до товариша Міндіча. А я його зустрів у передпокої... Так, хвилина, "привіт-бувай". Він приїздив із питань "квартальних". Я не веду ці питання. Ось вони там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік", – зазначив бізнесмен.

Водночас Коломойський уникнув виразної відповіді на питання про те, чи впливає він на діяльність Зеленського через його помічника Шефіра.

"Побачив, що він приїхав, спитав: а що, яким вітром? А він: до Тимура. Ну добре. Успіхів... Я дуже обережний у цьому. До того ж ми перебуваємо з Міндічем на різних поверхах. Я заходив до Палиці, а Шефір – до Міндіча", – сказав олігарх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня увечері Зеленський зустрівся із Коломойським у Києві. Згідно з фотографії, на зустрічі також були присутні глава Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший помічник президента Сергій Шефір та інші. Пізніше у Кабміні озвучили тему розмови.

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