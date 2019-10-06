"На руку Москві": у війні Філарета й ПЦУ знайшли російський слід

Організатори мітингів на підтримку почесного Патріарха Філарета, який нещодавно оголосив про відновлення Київського патріархату, пов'язані з Росією.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, журналісти якого провели власне розслідування щодо того, куди тягнуться корені дивної демонстрації у центрі Києва (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Мітинги за Філарета

Уточнюється, що на мітинг у кінці серпня на Михайлівській площі вийшли люди з плакатами, гасла на яких були написані російською мовою. Демонстранти критикували ПЦУ та її предстоятеля Єпіфанія. Журналісти з'ясували, що групі людей не заплатили обіцяні 100 гривень на скликаному мітингу.

Мітинг за Філарета Кадр із відео

"Десь місяці три тому люди з Росії вийшли на українські піарні компанії. Запропонували дуже великі гроші за те, що критикуватиметься Православна церква України з позицій, які озвучує зараз патріарх Філарет, фактично повторюючи Москву, декілька компаній взялися за це, спочатку не розбираючись, а потім повідмовлялися. Я бачу, що не відмовилися лише деякі маргінали, такі "міські божевільні" або піарники, наближені до Медведчука, які готові всі ці завдання відпрацьовувати. І ці російські гроші зайшли. Вони відпрацьовуються. І під ці російські гроші, я так розумію, були найняті також юристи", – розповів релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Наступний мітинг на підтримку Філарета зібрали у вересні, де люди також тримали плакати з написами російською мовою. Організатором другої акції протесту був Олександр Зінченко – комендант "Антимайдану" під час Революції Гідності, колишній пастор у церкві Аделаджі. До війни заснував організацію "Молодь громада влада", з якою пікетували суд, де розглядали справу чорношкірого пастора. Після втечі до Росії став одним із керівників так званої Новоросії разом із Олегом Царьовим.

Мітинг за Філарета Скріншот

У матеріалі також уточнюється, що інтереси Філарета в суді захищає компанія Андрія Мишастого, який є засновником багатьох підприємств, тісно пов'язаних із енергетичною групою "ВС Енерджі" (контролюється відомими росіянами-підприємцями і високопосадовцями Кремля – Олександром Бабаковим та Євгеном Гінером).

"Всьому світові зрозуміло, що це вигідно на руку Москві і тільки Москві, що в сліпу патріарх Філарет використовується. …І те, що це не очевидно йому самому, це велика дуже трагедія. Він міг увійти в історію героєм, національним героєм, національним лідером, але він увійшов в історію так, як він уже увійшов", – додав Чорноморець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, патріарх Філарет допустив розкол православ'я в Україні і наполягає, що Київський патріархат досі існує.

Також Філарет зібрав у Володимирському соборі у Києві архієреїв Православної церкви України. Епопея з ліквідацією УПЦ КП триває, раніше сторону патріарха Філарета взяв Окружний адміністративний суд Києва, який заборонив вчиняти будь-які дії стосовно ліквідації церкви.

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