На росТБ запропонували Україні продати Донбас

Російський пропагандист, автор ідеї "русского міра" Сергій Кургінян нахабно заявив, що в України нібито є тільки два способи зберегти свою державність.

Перший – федералізуватися і дати широку автономію всім регіонам, а другий – продати Росії тимчасово окуповані території Донбасу. Нетверезими ініціативами рупор Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соколовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ще є час на те, щоб визнати найширші регіональні права Львова, Одеси, південної Росії, південної України, Донбасу та інших територій. Перебудувати повністю державу, утримати все", – почав висувати нахабні ультиматуми суверенній державі Кургінян.

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"Другий варіант – відсікати чуже. Домовтеся, моя вам порада, за велику суму грошей віддати всю "Новоросію" нам і отримаєте якісь преференції. Навіщо вам потрібні території такі?" – додав несамовитий ідеолог путінської Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також Кургінян відзначився заявою про те, що без русифікації Україна нібито приречена на здичавіння. А особливо – її західні області.

Раніше він заявив, що якщо Україна не хоче втратити свої території аж до Києва, то нібито зобов'язана переглянути Мінські домовленості й перетворитися на конфедерацію з особливим статусом терористичних "Л/ДНР".

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