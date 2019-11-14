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14 листопада • оновлено в 09:30
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На росТБ запропонували Україні продати Донбас

4.3т
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Російський пропагандист, автор ідеї "русского міра" Сергій Кургінян нахабно заявив, що в України нібито є тільки два способи зберегти свою державність.

Перший – федералізуватися і дати широку автономію всім регіонам, а другий – продати Росії тимчасово окуповані території Донбасу. Нетверезими ініціативами рупор Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соколовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ще є час на те, щоб визнати найширші регіональні права Львова, Одеси, південної Росії, південної України, Донбасу та інших територій. Перебудувати повністю державу, утримати все", – почав висувати нахабні ультиматуми суверенній державі Кургінян.

Війна на Донбасі

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"Другий варіант – відсікати чуже. Домовтеся, моя вам порада, за велику суму грошей віддати всю "Новоросію" нам і отримаєте якісь преференції. Навіщо вам потрібні території такі?" – додав несамовитий ідеолог путінської Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі
Місце
Росія
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Waix Alex
Waix Alex
Гордыня и мания величия лечится посещениями церкви.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Правильно, западную часть вернуть Польше и Венгрии, то, что большевики присоединились, Одесса, новороссия обратно в Россию оставить свидомые воебчую галичина. И восстановится историческая справедливость.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
https://www.youtube.com/watch?v=KRxny7x-JYY
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Остров невезения, укровариант)
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