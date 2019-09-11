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11 вересня • оновлено в 22:15
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/ Розслідування

На роботу — з інспектором: скільки зароблятиме Зайцева в "колонії"

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Винуватиця масштабної смертельної ДТП в Харкові Олена Зайцева із 16 вересня буде відбувати покарання в Дніпропетровській області.

В їдальню, лазню і на роботу вона ходитиме в супроводі інспектора, йдеться в сюжеті "Фактів" (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Працювати швачкою або вишивальницею із зарплатою трохи більше 4 тис. грн. Чи буде подавати касаційну скаргу – невідомо, адвокат на телефонні дзвінки не відповідає, засуджена від інтерв'ю відмовилася", – зазначають журналісти.

Виправний центр

Виправний центр

Скріншот

Також наголошується, що Зайцева перебуває у виправному центрі мінімального рівня безпеки.

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В "колонії" Зайцевої трапився скандал: у чому справа

Тут жінки засуджені за нетяжкі злочини – крадіжки, несплату аліментів, погане батьківство. У них є мобільний зв'язок, інтернет, магазини за межами колонії.

Представниця постраждалих Лариса Матвєєва обурена перебуванням винуватиці трагедії в таких умовах.

У виправному центрі кажуть – жінок із подібними вироками лише чотири на всю Україну. Відправляти їх у тюрми із суворим режимом не мають права. Для них тут створили окремий сектор із посиленим контролем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, низку порушень виявили в Покровському виправному центрі №79, куди на початку вересня етапували винуватицю смертельної ДТП в Харкові на вулиці Сумській Олену Зайцеву.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
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