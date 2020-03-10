Чорнобиль нічому не вчить? OBOZREVATEL впіймав "Енергоатом" на брехні про аварію

Енергоатом збрехав про аварію на енергоблоці №4 АЕС та назвав розслідування OBOZREVATEL фейком. Ми писали, що іще у середині лютого на Рівненській АЕС була екстрена аварійна зупинка.

Ми вирішили не залишати заяву оператора без відповіді і отримали підтвердження від високопосадовця з Державної інспекції ядерного регулювання в Україні. НП дійсно була, а Енергоатом намагається це приховати від українців.

У правовій державі за приховування від громадськості таких подій можна отримати до 4-х років в'язниці. Як українців вкотре намагалися обдурити – читайте у матеріалі.

Хронологія:

У середині лютого на Рівненській АЕС трапилася екстрена зупинка енергоблоку №4;

20 лютого OBOZREVATEL опублікував розслідування діяльності керівництва АЕС. Ми чітко вказали на те, що боси підприємства співпрацюють через сумську фірму з Росією;

Це призвело до того, що на Енергоблоці №4 трапився збій;

21 лютого оператор "Енергоатому" заявив, що нібито інформація нашого видання не відповідає дійсності. Вони назвали подію "плановим відключенням";

Нашому журналісту Олегу Дейнеці вдалося взяти коментар у заступника головного ядерного інспектора України Бориса Столярчука, який підтвердив факт НП на "енергоблоці №4".

Де трапилася аварія?

На Рівненській атомній електростанції приховують інформацію про надзвичайну подію на важливому атомному об'єкті. Відразу ж після введення нового 4-го енергоблоку (середина лютого) відбувся так званий "підвищений витік" теплоносія. Працівникам АЕС довелося різко припинити роботу, щоб уникнути серйозних неполадок.

Керівництво станції, як і "Енергоатом", інформацію про подію намагалося приховати. В офіційних джерелах вирішили вказати, що це була планова зупинка.

При цьому журналісти OBOZREVATEL Олег Дейнека та Валерій Товмач з'ясували, що насправді відбулося протікання і цю інформацію їм підтвердив заступник головного ядерного інспектора України Борис Столярчук. Це трапилося через нові кільця, встановлені в такому ж новому четвертому енергоблоці, який вийшов із ладу, не пропрацювавши і пів року.

Деталі в сюжеті:

Як в АЕС співпрацюють із РФ

Вся справа в так званих ущільнюючих кільцях із силіцованого графіту – дуже важливих елементів у роботі атомних реакторів. До цих кільцях висуваються надзвичайно високі вимоги, а матеріал, з якого вони виготовляються, виготовляється тільки у трьох країнах світу.

За радянських часів технологія виготовлення цього матеріалу, який називається СГП-0.5, була розроблена Інститутом проблем матеріалознавства Академії наук України та передана до Росії на Челябінський електродний завод, де і було організовано виробництво.

Оскільки матеріал СГП-0,5 і вироби з нього мають подвійне призначення, то імпорт в Україну здійснювався під жорстким контролем ФСБ з російського боку, СБУ та служби експортного контролю – з боку України та обов'язковим отриманням сертифіката кінцевого споживача продукції.

Рівненська АЕС

Але з 2014 року російський виробник перестав постачати зазначену продукцію в Україну як товар подвійного призначення. Проте кільця ущільнювачів, за даними джерела, продовжували надходити на українські АЕС, а заготовки – на ПАТ "Сумське НВО", незважаючи на те, що служба експортного контролю жодних дозволів на це не давала.

На митниці не зареєстровано жодної поставки під кодом 8413910090, що може свідчити про те, що продукція завозилася, можливо, контрабандним шляхом, невідомо з яких джерел надходила, а отже за її якість ніхто не відповідав. Швидше за все діяла та сама схема Свинарчуків, що і при постачанні запчастин до озброєння.

Мабуть, після скандалу в Укроборонпромі у 2018 році контрабандний канал постачання силіцованого графіту закрився, і в кінці року ПАТ "Сумське НВО" вже не могло виконати замовлення з поставки кілець для ГЦН на ЗАЕС, що поставило під загрозу роботу всіх АЕС України.

За інформацією OBOZREVATEL, йдеться про негласну співпрацю російської групи ГМС та сумського підприємства АТ "Насосенергомаш", яке постачає продукцію в Рівненську АЕС. На підтвердження публікуємо офіційний документ.

Сертифікат

Всі деталі розслідування можна прочитати тут. Можна лише додати, що співпраця вигідна всім, бо йдеться про заниження ціни на продукти і недопуск конкурентів на тендер.

В "Енергоатомі" не бачать жодних проблем

Розслідування викликало резонанс і реакцію як в експертних колах, так і в низці компаній. Але в "Енергоатомі" проблеми не побачили і вирішили назвати інформацію "неправдивою і неперевіреною".

"Стаття містить неправдиву і перекручену інформацію. Уже в заголовку матеріалу має місце звичайна маніпуляція, адже енергоблок №4 Рівненської АЕС було виведено 15 лютого 2020 року на поточний ремонт відповідно до узгодженої наперед заявки станції, тобто ніяких "екстрених" зупинок не відбувалося. НАЕК "Енергоатом" зазначає, що жодних аварійних відключень або надзвичайних ситуацій не відбувалося. Виведення у планові і позапланові ремонти енергоблоків є звичайною справою і систематичною кропіткою роботою висококваліфікованого персоналу компанії", – пише пресслужба.

Також там наголосили, що всі кільця є перевіреними. Вони нібито відповідають нормам безпеки. Хоча сюжет OBOZREVATEL повністю спростовує цю версію. За такий злочин у Кримінальному кодексі є стаття 274, яка передбачає до 4-х років в'язниці за порушення правил ядерної безпеки.

Ми звертаємося по допомогу до тих юристів, які хочуть поламати злочинні схеми. Якщо ви готові разом із нами довести вину і покарати керівництво "Енергоатому" та Рівненської АЕС – пишіть на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com. Ми з вами зв'яжемося.

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