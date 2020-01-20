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20 січня • оновлено в 20:21
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/ Розслідування

$500 за закриття справи: на Рівненщині підполковник поліції погорів на хабарі

1.1т
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Керівника слідчого підрозділу одного з районних відділів Національної поліції Житомирської області спіймали на хабарі.

Затримання в місті Сарни (Рівненщина) провели співробітники Служби безпеки України, передає пресслужба.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції вимагав у жителя Рівненської області $500 за закриття кримінального провадження за фактом незаконної вирубки лісових насаджень. Зловмисника затримали при отриманні усієї суми хабаря.

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Затриманому повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.

Підполковника поліції Житомирської області "взяли" на хабарі

Підполковника поліції Житомирської області "взяли" на хабарі

ssu.gov.ua

Підполковника поліції Житомирської області "взяли" на хабарі

Підполковника поліції Житомирської області "взяли" на хабарі

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Рівненщині співробітників національної поліції звинуватили в побитті двох затриманих чоловіків. Копи зі свого боку провину заперечують, заявляючи, що місцеві жителі потрапили в бійку, в результаті якої й отримали травми.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Кримінал
Місце
Україна Рівне
Теги
затримання фотографии Служба безпеки України корупція хабар Національна поліція України
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