На Рівненщині натовп копачів бурштину напав на поліцейських

У Рівненській області копачі бурштину напали на поліцейських, які перевозили вилучену з місця незаконного видобутку мотопомпу.

"В урочищі Баньки понад 50 осіб перегородили дорогу поліцейським, які транспортували вилучену мотопомпу, і вдалися до протиправних дій, пошкодивши два службових автомобілі та завдавши тілесні ушкодження двом правоохоронцям. У них діагностували забої та осаднення", - повідомила прес-служба обласного управління поліції.

Напад на поліцейських на Рівненщині

Це сталося 14 червня. Одного з учасників інциденту, 38-річного жителя Клесова, затримали і доставили до Рокитнівського відділення поліції.

"Вирішується питання про внесення відомостей за фактами опору та умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків за частинами 2 статей 342, 345 Кримінального кодексу України", - резюмували в прес-службі.

Напад на поліцейських на Рівненщині

Напад на поліцейських на Рівненщині

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня в Луцьку нетверезий побив патрульну, вдаривши її головою об стіну.