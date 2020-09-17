На Рівненщині залатали ганчірками міст, відремонтований за 13 млн грн

У Рівненській області міст через річку Горинь на дорозі національного значення, яка веде до Білорусі, залатали ганчірками та старим одягом.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Як зазначили журналісти, величезну вибоїну не виправив навіть недавно проведений "ремонт", за який підряднику заплатили 13 мільйонів гривень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

При цьому після ремонту підрядник зник, його почала шукати поліція. Інженер, який підписав акт прийому робіт, отримав два роки умовно.

Головний інженер організації, яка працювала над налагодженням моста, заявив, що гроші компанії ніхто не виділяв і пообіцяв, що незабаром яму залатають більш звичним способом.

Водії розповіли, що "новатора" в ремонті доріг не знають, але ганчірки в ямах допомагають не розбивати авто.

"Підвіска краще ходить, вологу добре в себе поглинає, взимку не слизько, скоро будемо застеляти всюди так", – пожартував один із водіїв.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в НАБУ завили, що колишній в.о. глави "Укравтодору" Славомир Новак використовував службове становище, щоб отримувати хабарі від фірм, які будували дороги в Україні.