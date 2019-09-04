На Рівненщині 60 парафіян влаштували бійню за храм: фото інциденту

У селі Малинськ Березнівського району на Рівненщині у вівторок, 3 вересня, в результаті конфлікту біля храму між парафіянами двох конфесій постраждали 11 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Рівненській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що о 7:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на дверях місцевої церкви невідомі особи зрізали замки, намагаючись винести звідти цінності, і завдали тілесних ушкоджень місцевим жителям.

На Рівненщині парафіяни побилися за храм Пресслужба Нацполіціі

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що представники парафіяльної ради Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ зрізали замки на вхідних дверях храму і проникли всередину для проведення богослужіння.

Це призвело до чергового конфлікту між представниками релігійних громад, відносини між якими загострилися ще навесні 2019 року. Суперечка біля церкви між майже 60 особами переросла в бійку, під час якої тілесні ушкодження у вигляді забоїв і саден отримали одинадцять місцевих жителів.

Слідчі Березнівського відділення поліції вилучили документи, які, за словами представників Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ, підтверджують їх право власності на храм.

Крім того, правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 125 КК України за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

На Рівненщині парафіяни побилися за храм Пресслужба Нацполіціі

На Рівненщині парафіяни побилися за храм Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Тернопільщині в селі Венятинці Заліщицького району священики побилися в храмі під час богослужіння.

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