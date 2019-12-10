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10 грудня • оновлено в 12:05
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"На радість бойовикам": сайт "Миротворець" раптово припинить роботу

22.3т
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Проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня о 18:00 повністю зупинить роботу своїх серверів. Йдеться про сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала.

Повідомлення про це з'явилося на Myrotvorets News з уточненням, що дочірні проєкти продовжать працювати у звичайному режимі.

"10 грудня о 18:00 на радість чудовиськам від медіабл*дства, бойовикам і російським найманцям, а також на вимогу деяких об'єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери "Миротворця", а саме: сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала", – йдеться у повідомленні.

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При цьому на "Миротворці" наголосили, що припинення роботи затягнеться не більше, ніж на дві години.

Що стосується доступу до відомостей щодо об'єктів дослідження "Миротворця" у розділі "Чистилище", то він буде тимчасово забезпечений тільки для окремих категорій користувачів на певному закритому ресурсі.

"Миротворець"

"Миротворець"

myrotvorets.news

"На радість бойовикам": сайт "Миротворець" раптово припинить роботу

"На радість бойовикам": сайт "Миротворець" раптово припинить роботу

"На радість бойовикам": сайт "Миротворець" раптово припинить роботу

"На радість бойовикам": сайт "Миротворець" раптово припинить роботу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні уряд Німеччини засудив сайт "Миротворець" і зажадав від української влади вжиття заходів щодо його видалення. Німецький лівий політик назвав сайт "інструментом залякування всього українського народу".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Два часа "апофегея этой феерии" для ка-ца-пс-кого поребрика.
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1
0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
У "обозревателя" в комментариях сборище неадекватов из россиийской фабрики троллей.
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Домбровска Катерина, куда нам до адекватной свiдомо MAHДАйнутой отары.....
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1
1
Камилова Татьяна
Камилова Татьяна
Ну и что, что правительство Германии потребовало? мало ли кто что требует.
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