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/Розслідування

На Прикарпатті знайшли мертвими відомого мецената з дружиною: моторошні подробиці і фото

3.1тЧитати матеріал російською

У місті Коломия (Івано-Франківська область) були знайдені мертвими відомий меценат Михайло Петрів з його дружиною.

Як передає місцеве видання "Дзеркало.Медіа" з посиланням на особисті джерела, у загиблих виявлені вогнепальні поранення.

При цьому їх будинок на вулиці Пушкіна підпалили. Відповідне повідомлення надійшло пожежним близько 19:50. Дітей подружжя під час трагедії вдома не було.

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На місці злочину працюють криміналісти. Інші подробиці поки невідомі.

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною

dzerkalo.media

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною

dzerkalo.media

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною

dzerkalo.media

На загибель Петріва відреагувала його знайома, назвавши його дуже гарною людиною і патріотом України.

"Михайло Петрів хотів змін на краще і робив їх. Він постійно нагадував нам про дати в історії українського народу, був прикладом патріотизму, підтримував найрізноманітніші ідеї та щиро хотів, щоб наша нація розвивалася. Він – людина з великої літери", – написала Анастасія Черняк.

У його профілі на Facebook зазначено, що чоловік за професією є юристом.

Михайло Петрів

Михайло Петрів

Facebook

Михайло Петрів

Михайло Петрів

Facebook

Михайло Петрів

Михайло Петрів

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом 32-річний депутат і футболіст у стані алкогольного сп'яніння вбив ветерана АТО і його батька.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Тег
вбивство
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Сорокина Катеринка
Сорокина Катеринка
Мoя иcкренняя благодapнoсть тем, кто показaл мне этoт сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ktrnek Пpocтo прoйдя пpocтой oпрoc пoлyчила пoчти полyгoдовую зaрплату)) Пользyйтecь, пoка eщe есть возможноcть=)
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Livesey David
Livesey David
Декоммунизировали, шо ле?
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ttt ta
ttt ta
То ли галицаи возвращаются с АТО отшибленными, то ли наоборот - предпочитают марадерить на родине, чтобы не выхватить. Один хрен -что ни день, но галицаи друг дружку жрут. Генетика!
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