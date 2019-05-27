На Прикарпатті знайшли мертвими відомого мецената з дружиною: моторошні подробиці і фото

У місті Коломия (Івано-Франківська область) були знайдені мертвими відомий меценат Михайло Петрів з його дружиною.

Як передає місцеве видання "Дзеркало.Медіа" з посиланням на особисті джерела, у загиблих виявлені вогнепальні поранення.

При цьому їх будинок на вулиці Пушкіна підпалили. Відповідне повідомлення надійшло пожежним близько 19:50. Дітей подружжя під час трагедії вдома не було.

На місці злочину працюють криміналісти. Інші подробиці поки невідомі.

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною dzerkalo.media

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною dzerkalo.media

На Прикарпатті вбили мецената з дружиною dzerkalo.media

На загибель Петріва відреагувала його знайома, назвавши його дуже гарною людиною і патріотом України.

"Михайло Петрів хотів змін на краще і робив їх. Він постійно нагадував нам про дати в історії українського народу, був прикладом патріотизму, підтримував найрізноманітніші ідеї та щиро хотів, щоб наша нація розвивалася. Він – людина з великої літери", – написала Анастасія Черняк.

У його профілі на Facebook зазначено, що чоловік за професією є юристом.

Михайло Петрів Facebook

Михайло Петрів Facebook

Михайло Петрів Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом 32-річний депутат і футболіст у стані алкогольного сп'яніння вбив ветерана АТО і його батька.

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