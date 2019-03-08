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На Прикарпатті поховали 19-річного бійця ЗСУ: фото і подробиці

13.5тЧитати матеріал російською

В Івано-Франківській області поховали 19-річного Богдана Гавриліва, який загинув на Донбасі.

Як передають "Вікна", хлопець помер 4 березня під час під час багатогодинного артилерійського обстрілу позицій ЗСУ в районі села Лебединське (Приазовський напрямок) Донецької області.

Розвідник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади сам прийняв рішення підписати контракт із ЗСУ, і, нікому не повідомивши, відправився в зону ООС.

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Також напередодні пройшли похорони 21-річного Богдана Слободи. Учасник ООС із Львівщини загинув після обстрілу терористів.

На Прикарпатті поховали 19-річного бійця ЗСУ: фото і подробиці
На Прикарпатті поховали 19-річного бійця ЗСУ: фото і подробиці
На Прикарпатті поховали 19-річного бійця ЗСУ: фото і подробиці
На Прикарпатті поховали 19-річного бійця ЗСУ: фото і подробиці
На Прикарпатті поховали 19-річного бійця ЗСУ: фото і подробиці
На Прикарпатті поховали 19-річного бійця ЗСУ: фото і подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі загинув ще один юний захисник України Богдан Слобода. Він був родом зі Львівської області.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Комменты это доказательство, что русня там, где смерть
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Еще одна собака сдохла...приятность
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
СЛАВА ПОТРОШЕНКО! НА ВТОРОЙ СРОК!!
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