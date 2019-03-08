На Прикарпатті поховали 19-річного бійця ЗСУ: фото і подробиці

В Івано-Франківській області поховали 19-річного Богдана Гавриліва, який загинув на Донбасі.

Як передають "Вікна", хлопець помер 4 березня під час під час багатогодинного артилерійського обстрілу позицій ЗСУ в районі села Лебединське (Приазовський напрямок) Донецької області.

Розвідник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади сам прийняв рішення підписати контракт із ЗСУ, і, нікому не повідомивши, відправився в зону ООС.

Також напередодні пройшли похорони 21-річного Богдана Слободи. Учасник ООС із Львівщини загинув після обстрілу терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі загинув ще один юний захисник України Богдан Слобода. Він був родом зі Львівської області.

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