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На популярному українському курорті сталася смертельна стрілянина: перші фото

9.2т Читати матеріал російською

У курортному селищі Кирилівка (Запорізька область) у суботу, 3 серпня, сталася стрілянина біля ресторану.

Інцидент трапився вранці біля популярного пляжного комплексу "Pelican", пише РІА "Мелітополь".

Попередньо, в результаті розбірок одна людина загинула, повідомляють журналісти, посилаючись на анонімні джерела, а також дані місцевих жителів. Вони уточнили, що стосунки з'ясовували представники кавказької національності.

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Ілюстрація. Пляжі Кирилівки

Ілюстрація. Пляжі Кирилівки

From-UA

Яку зброю вони використовували та що стало причиною конфлікту, поки невідомо.

Очевидці бачили, як біля входу в кафе лежав чоловік, потім його забрала швидка.

Після того, що сталося, на місце події приїхали поліцейські, які провели огляд місця й опитали свідків.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

ria-m.tv

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

ria-m.tv

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

ria-m.tv

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

ria-m.tv

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Запоріжжі у власному дворі жорстоко вбили місцевого кримінального авторитета. На чоловіка напали двоє невідомих і перерізали йому горло, при чому злочин потрапив на відео.

Поліція встановила особи двох підозрюваних та оголосила їх у розшук. Вбивцями виявилися місцеві жителі.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
стрілянина смерть фотографии
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Страна-евроаспирант, ухахаха ха!!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эта помойка РИА - не может служить источником информации. Это - источник нечистот. Это - гнилой рюский мир!
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hunt andres
hunt andres
Ох уж, эта Кирилловка. Ни дня без новостей оттуда:-)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
hunt andres, это не паРРаша. На рассее все скрывают. Твари рюские, читайте СМИ на паРРаше. Там все хорошо. И не визжите у нас, свинота!
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