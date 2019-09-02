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2 вересня • оновлено в 14:30
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/ Розслідування

На популярному українському курорті трапилася смертельна НП

2.6т Читати матеріал російською

У Затоці Одеської області невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої загинула одна людина.

Як повідомили УНН у правоохоронних органах, подія трапилася біля одного з місцевих кафе.

"Між невстановленим чоловіком і жителем міста Біляївка виник конфлікт. Під час нього невідомий дістав пістолет, ймовірно травматичної дії, і зробив декілька пострілів у бік опонента. У результаті житель Біляївки 1990 року народження отримав поранення грудної клітини", — йдеться в повідомленні.

Авто поліції

Авто поліції

24 канал

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Стрілянина в Дніпрі по авто з людьми: поліція зловила хуліганів

Нападник із місця пригоди зник. Медики швидкої, які прибули на виклик, надали потерпілому допомогу, але від отриманих поранень він помер.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 1 вересня двоє чоловіків в стані алкогольного сп'яніння влаштували криваву бійку.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Одеса
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