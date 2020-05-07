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7 травня • оновлено в 18:42
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На Полтавщині зловили терориста з бази Інтерполу: відео затримання

1.8т
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В Полтавській області затримали громадянина Єгипту, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за скоєння особливо тяжких злочинів на батьківщині.

Як повідомило обласне управління Служби безпеки України, затримання відбулося в результаті проведених контррозвідувальних заходів спільно з працівниками Національної поліції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

СБУ затримала іноземного екстреміста

СБУ затримала іноземного екстреміста

Ілюстрація

"Встановлено, що іноземець також був причетний до злочинів міжнародної релігійно-екстремістської організації "Брати-мусульмани" та пропагував ідеї радикального екстремізму серед мусульман на Полтавщині", – йдеться в повідомленні.

На даний час планується екстрадиція затриманого в Єгипет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в січні затримали громадянина Білорусі, якого розшукував Інтерпол. 38-річного чоловіка підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах та підробці документів.

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Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України світовий тероризм
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