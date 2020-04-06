У Полтавській області односельці жорстоко побили 57-річну жінку. Мотивом нападники назвали крадіжку собаки.

У постраждалої діагностували переломи кісток носа, множинні садна і гематоми голови, а також рани верхньої губи, повідомляється в сюжеті телеканалу НТН (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Односельці побили 57-річну жінку Кадр телеканалу НТН

Відзначається, що жінка прийшла до сусідів, а через деякий час в їхній будинок увірвалися двоє братів та їхній родич. Вони почали знущатися над Ніною, бити її кулаками і битами, намагалися втопити. Потім знущання продовжилося вночі на кладовищі. Жінку змусили копати собі могилу, після чого кинули її туди в стані напівнепритомності і закидали землею.

Односельці побили 57-річну жінку Кадр телеканалу НТН

Ніні вдалося вибратися з могили і дістатися додому, де вона вже втратила свідомість. Знайшла жінку її сестра.

Правоохоронці з'ясували, що причиною знущань стала сусідська собака: півроку тому родину постраждалої звинуватили в крадіжці вівчарки. Однак односельці не вірять в цю версію.

Жінку змусили копати собі могилу Кадр телеканалу НТН

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", також вирішується питання про внесення даних за статтею "Умисне позбавлення волі". Нападникам поки не оголосили про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Полтаві батько жорстоко побив 14-річну дочку. Дитину забрали у родини і помістили в реабілітаційний центр.

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