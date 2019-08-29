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На Полтавщині чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку

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У вівторок, 27 серпня, у селі Світогірське (Кобеляцький район, Полтавська область) місцевий мешканець 1996 року народження зґвалтував 6-річну дівчинку.

Як повідомило видання "Ехо", він прийшов у гості до своєї знайомої, матері постраждалої дитини.

Зі слів чоловіка, він попрощався із жінкою та планував йти, проте її донька нібито попросила провести його. Дорогою місцевий мешканець зґвалтував дитину.

На Полтавщині чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку

На Полтавщині чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку

Правоохоронці затримали його. Було відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 КК України "Зґвалтування". Зловмисника чекає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

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Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності та досі перебував на умовному терміні покарання.

Дівчинку госпіталізували в Кобеляцьку центральну районну лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 серпня, у Полтаві патрульні затримали чоловіка, який напав на 9-річну дитину, ймовірно, з метою зґвалтування. Він силоміць затягнув у кущі дівчинку, яка гуляла у дворі, і почав знімати з неї одяг. Це помітили перехожі, які вихопили дитину з рук зловмисника і викликали поліцію.

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Місце
Україна Полтава
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дикий зверь! Точно такой же, как любой Кацaп! И если для нас это исключение - то для выродков расейских это обычные вещи!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кацaп Кацaпыч, Исключение? Да ты почитай заголовки обоза, что ни день так обязательно пара сообщений о насилии над детьми. Страна у вас такая, гнилая насквозь.
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Serov Oleg
Serov Oleg
похоже в це европе педофилы через одного....ежедневная новость,практически...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Serov Oleg, ты, мусор, живёшь на службе? Ничтожество паРРашное не слазит с нашего сайта! Тварь ты одичалая, бык стоялый!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Serov Oleg, презерватив драный, пшел вон!
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