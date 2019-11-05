На Полтавщині батько забив до смерті 6-місячну дитину

У Лубенському районі Полтавської області батько, який знаходився в нетверезому стані, забив до смерті 6-місячного сина.
Як повідомляє прес-служба Полтавського облуправління поліції, тіло дитини направлено на експертизу для встановлення причини смерті.
Рука дитини, ілюстрація
24 канал
Про жахливу трагедію, яка сталася в одному із сіл району, повідомив місцевий лікар.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Фігурант затриманий, триває слідство.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтаві патрульні затримали чоловіка, який напав на 9-річну дитину, ймовірно, з метою зґвалтування.
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