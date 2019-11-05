Головна Новини
5 листопада • оновлено в 09:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Полтавщині батько забив до смерті 6-місячну дитину

416 Читати матеріал російською

У Лубенському районі Полтавської області батько, який знаходився в нетверезому стані, забив до смерті 6-місячного сина.

Як повідомляє прес-служба Полтавського облуправління поліції, тіло дитини направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

Рука дитини, ілюстрація

Рука дитини, ілюстрація

24 канал

Про жахливу трагедію, яка сталася в одному із сіл району, повідомив місцевий лікар.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Фігурант затриманий, триває слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтаві патрульні затримали чоловіка, який напав на 9-річну дитину, ймовірно, з метою зґвалтування.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Полтава
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки