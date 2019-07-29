На півдні Африки жорстоко вбили туриста з України: перші подробиц

У Національному парку Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) при пограбуванні вбили туриста з України.

Про це написав "Укрінформ" з посиланням на портал IOL. У повідомленні йдеться, що українця зарізали "через власний рюкзак" на стежці Хаут Бей в суботу вранці.

За попередньою інформацією, на 44-річного Івана Іванова напали троє людей, щоб відібрати у нього наплічник. Зав'язалася бійка, в ході якої українский турист отримав кілька ударів ножем в груди. Він помер від втрати крові.

Тіло чоловіка IOL

Нападники втекли з рюкзаком Іванова. Проте чоловіка, який ніс вкрадену річ, помітив місцевий житель: він викликав поліцію.

Правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного. Він зізнався в пограбуванні і нанесенні ножових поранень, а також розповів, де шукати тіло жертви.

Як повідомило ВВС, окрім рюкзака українця у затриманого виявили і мобільний телефон Іванова.

Затриманого звати Сінає Мпоселва, йому 23 роки (за іншими даними - 25), він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності й у момент нападу на українця був на достроковому звільненні, написало видання із посиланням на сайт News 24.

Двох інших нападників все ще розшукують. Поліція також шукає ножа, яким було скоєне вбивство.

Місцеві правоохоронці зазначили, що днями трапився ще один напад на туриста.

Також південно-африканська неурядова "Громада запобігання злочинам" (Community Crime Prevention) дізналась, що загиблий був колишнім моряком, вивчав економіку та право у Великій Британії, а також багато подорожував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 25 липня, у Берліні (Німеччина) жорстоко вбили 25-річну українську заробітчанку Наталю Михайлюк.

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