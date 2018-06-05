На підвалах аншлаг: на Донбасі відбулися різкі зміни

З моменту переформатування антитерористичної операції на Об'єднані сили

окупанти придумали штрафбат для місцевих, які не хочуть воювати.

Крім того, на підвалах терористів спостерігається аншлаг. Про це йдеться в блозі Фашика Донецького, опублікованого на OBOZREVATEL.

"Як ми всі пам'ятаємо, 1 травня АТО почало називатися ООС. Першими переформатування АТО в ООС злякалися ті колаборанти, які саме воюють з солдатами НАТО під Макіївкою, а не ловлять н*грів по Донецьку і американських шпигунів серед цивільних. Влада і прийняття рішень перейшли саме до військових ЗСУ", - написав він.

За словами блогера, терористи "ДНР" злякалися. При чому однією з найважливіших причин цього стала швидкість прийняття рішення ВСУ.Він нагадав, що з квітня терористи зазнають втрат і самі це підтверджують. При цьому, місцеві "ополченці" почали звільнятися.

"Зрозуміти дезертирів можна: сенс дихнути за ідеї "недоросіі", якщо тебе заднім числом звільнять при смертельному результаті, а якщо калікою залишишся, то будеш отримувати пенсію аж 2904 рублів", - додав Фашик Донецький.

За його словами, на скарги терористів і звільнення куратори з РФ придумали нову тактику ведення війни.

"Заганяємо в Горлівку кадрових військових РФ, беремо місцевих дурників і використовуємо їх у вигляді наживки на передових позиціях. Кадрові за рахунок того, що місцевих косить свинцева малярія, виявляють вогневі точки ВСУ. Якщо хто не зрозумів, повторюю: під Горлівкою, завдання місцевого "ополчення" змусити вистрілити воїна ВСУ в ва*ного дурника, щоб "іхтамнєти" зафіксували вогневу точку", - розповів блогер.

"Ті, хто на передових позиціях стояв, почали масово звільнятися, а так званий резерв армії "ДНР" теж готовий йти на підвал, але ніяк не на передову. Правда, росіяни тут же вирішили проблему з так званими відмовниками: на передову під Горлівку почали гнати тих, що провинилися ор*ів, штрафбат, так би мовити", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня терористи на Донбасі зазнали поразки.