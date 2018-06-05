УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

На підвалах аншлаг: на Донбасі відбулися різкі зміни

1.4тЧитати новину російською

З моменту переформатування антитерористичної операції на Об'єднані сили

окупанти придумали штрафбат для місцевих, які не хочуть воювати.

Крім того, на підвалах терористів спостерігається аншлаг. Про це йдеться в блозі Фашика Донецького, опублікованого на OBOZREVATEL.

"Як ми всі пам'ятаємо, 1 травня АТО почало називатися ООС. Першими переформатування АТО в ООС злякалися ті колаборанти, які саме воюють з солдатами НАТО під Макіївкою, а не ловлять н*грів по Донецьку і американських шпигунів серед цивільних. Влада і прийняття рішень перейшли саме до військових ЗСУ", - написав він.

Новини
Росія готує нову "переможну війну" на Донбасі: названі терміни

За словами блогера, терористи "ДНР" злякалися. При чому однією з найважливіших причин цього стала швидкість прийняття рішення ВСУ.Він нагадав, що з квітня терористи зазнають втрат і самі це підтверджують. При цьому, місцеві "ополченці" почали звільнятися.

"Зрозуміти дезертирів можна: сенс дихнути за ідеї "недоросіі", якщо тебе заднім числом звільнять при смертельному результаті, а якщо калікою залишишся, то будеш отримувати пенсію аж 2904 рублів", - додав Фашик Донецький.

За його словами, на скарги терористів і звільнення куратори з РФ придумали нову тактику ведення війни.

"Заганяємо в Горлівку кадрових військових РФ, беремо місцевих дурників і використовуємо їх у вигляді наживки на передових позиціях. Кадрові за рахунок того, що місцевих косить свинцева малярія, виявляють вогневі точки ВСУ. Якщо хто не зрозумів, повторюю: під Горлівкою, завдання місцевого "ополчення" змусити вистрілити воїна ВСУ в ва*ного дурника, щоб "іхтамнєти" зафіксували вогневу точку", - розповів блогер.

"Ті, хто на передових позиціях стояв, почали масово звільнятися, а так званий резерв армії "ДНР" теж готовий йти на підвал, але ніяк не на передову. Правда, росіяни тут же вирішили проблему з так званими відмовниками: на передову під Горлівку почали гнати тих, що провинилися ор*ів, штрафбат, так би мовити", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня терористи на Донбасі зазнали поразки.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Фашик Донецький
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги