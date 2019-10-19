На окупованій території вбили агента ФБР США

Позаштатний співробітник Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Біллі Рейлі був знайдений мертвим на окупованій території Донбасу, після чого бойовики звинуватили ФСБ Росії в його смерті.

Про це пише Meduza з посиланням на розслідування видання The Wall Street Journal. За даними видання, зараз представники ФБР стверджують, що не надсилали його в зону бойових дій.

Після того, як над Донбасом збили малайзійський боїнг, Рейлі повідомив батькам, що відправляється в Росію, і попрямував на ростовську базу руху "Новоросія". На територію так званої "ДНР" він планував потрапити через Ростов-на-Дону в складі автоколони з гуманітарною допомогою.

У червні Рейлі повідомив, що хоче нелегально перетнути кордон з Україною через секретний прикордонний КПП, підконтрольний сепаратистам. Перед перетином кордону бойовик сепаратистів Санал Вікторів на прізвисько "Броня Калмик" попросив Рейлі вийняти сім-карту, щоб українські військові не змогли визначити його місце розташування на полі бою. Натомість він видав американцеві шолом, бронежилет, наплечную кобуру і камуфляж.

Після 25 червня батьки Рейлі більше не отримували повідомлень від сина, а 3 липня в районі Ростова-на-Дону телефон Біллі перестав виходити на зв'язок. Батьки не могли знайти Рейлі три роки. Сепаратисти стверджували, що він в ФСБ, але пізніше в Донецькій області знайшли його тіло.

У серпні 2015 року отець Біллі, Вільям Рейлі, зв'язався з вербувальником "Новоросії" Михайлом Полинковим, який зустрічав американця в Москві. Той запевнив батьків, що Рейлі в безпеці. Через кілька тижнів Полинков написав: "Мені сказали, що його відправили додому. Спробую ще дізнатися".

Надалі на сторінці вербувальника в ЖЖ батьки знайшли пост з фотографією американського паспорта з вкладеним квитком на поїзд. Публікація з заголовком "Не всі американці однаково корисні Україні" вийшла 15 травня, в день приїзду Рейлі в Росію. Мати впізнала Біллі по пальцях. Санал Вікторов повідомив батькам, що Біллі - "вантаж-300", проте пізніше заявив, що молода людина не постраждав.

"Рейлі зверталися в посольство США в Москві і посольство Росії у Вашингтоні. Родині відповіли, що не знають, що сталося з їхнім сином. Консульське бюро Державного департаменту США і троє сенаторів готові були допомогти родині, але як тільки дізнавалися про зв'язки Рейлі з ФБР, їхній ентузіазм згасав. У червні 2018 року найнятий сім'єю приватний детектив з Москви повідомив батькам, що ім'я Біллі фігурувало в зведеннях МВС Росії", – зазначає видання.

Пізніше детективу довелося вийти зі справи, тому що, як він пояснив, влада пригрозила йому позбавленням ліцензії. У листопаді 2018 року в редакцію WSJ звернувся глава "Центру сприяння державі у протидію екстремістській діяльності" Валерій Приходько, який повідомив журналістам, що знайшов тіло Рейлі: "Його вбили".

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Він поділився документом, в якому вказувалося, що труп Рейлі був виявлений 10 липня 2015 року у водосховищі поблизу українського села Дібрівка в Донецькій області, неподалік від кордону з Росією. Згідно зі свідченням про смерть, причиною загибелі стали "проникаючі ножові поранення в область грудної клітини".

Ще влітку 2015 року, через пару днів після зникнення Біллі, до його батьків прийшов його куратор з ФБР Тім Рейнтджес. Він попросив повернути ноутбук і телефон Біллі, які йому видали в бюро. Рейнтджес запевнив сім'ю, що зникненням сина займуться найкращі в світі слідчі, а потім перестав відповідати на дзвінки.

Після виходу розслідування член "Новоросії" Михайло Полинков написав пост, в якому назвав журналістський матеріал "найкращим подарунком до дня народження". За його словами, він ще до приїзду Рейлі в Росію підозрював його в роботі на спецслужби США.

"Його потрібно в СМЕРШ відправити. Потрібно як слід перевірити – ставлю на те, що він засланий козачок", – писав Полинков в травні 2015 року. У червні того ж року, стверджує Полинков, Біллі відвезли "дядька з контори".

"Участь шпигуна більш ніж логічна. Можна було б просто привітати СМЕРШ з відмінно виконаною роботою", – резюмує бойовик.

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