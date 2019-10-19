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19 жовтня • оновлено в 10:33
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/ Розслідування

На окупованій території вбили агента ФБР США

8.2т Читати матеріал російською

Позаштатний співробітник Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Біллі Рейлі був знайдений мертвим на окупованій території Донбасу, після чого бойовики звинуватили ФСБ Росії в його смерті.

Про це пише Meduza з посиланням на розслідування видання The Wall Street Journal. За даними видання, зараз представники ФБР стверджують, що не надсилали його в зону бойових дій.

На окупованій території вбили агента ФБР США

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Після того, як над Донбасом збили малайзійський боїнг, Рейлі повідомив батькам, що відправляється в Росію, і попрямував на ростовську базу руху "Новоросія". На територію так званої "ДНР" він планував потрапити через Ростов-на-Дону в складі автоколони з гуманітарною допомогою.

У червні Рейлі повідомив, що хоче нелегально перетнути кордон з Україною через секретний прикордонний КПП, підконтрольний сепаратистам. Перед перетином кордону бойовик сепаратистів Санал Вікторів на прізвисько "Броня Калмик" попросив Рейлі вийняти сім-карту, щоб українські військові не змогли визначити його місце розташування на полі бою. Натомість він видав американцеві шолом, бронежилет, наплечную кобуру і камуфляж.

Після 25 червня батьки Рейлі більше не отримували повідомлень від сина, а 3 липня в районі Ростова-на-Дону телефон Біллі перестав виходити на зв'язок. Батьки не могли знайти Рейлі три роки. Сепаратисти стверджували, що він в ФСБ, але пізніше в Донецькій області знайшли його тіло.

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У серпні 2015 року отець Біллі, Вільям Рейлі, зв'язався з вербувальником "Новоросії" Михайлом Полинковим, який зустрічав американця в Москві. Той запевнив батьків, що Рейлі в безпеці. Через кілька тижнів Полинков написав: "Мені сказали, що його відправили додому. Спробую ще дізнатися".

Надалі на сторінці вербувальника в ЖЖ батьки знайшли пост з фотографією американського паспорта з вкладеним квитком на поїзд. Публікація з заголовком "Не всі американці однаково корисні Україні" вийшла 15 травня, в день приїзду Рейлі в Росію. Мати впізнала Біллі по пальцях. Санал Вікторов повідомив батькам, що Біллі - "вантаж-300", проте пізніше заявив, що молода людина не постраждав.

"Рейлі зверталися в посольство США в Москві і посольство Росії у Вашингтоні. Родині відповіли, що не знають, що сталося з їхнім сином. Консульське бюро Державного департаменту США і троє сенаторів готові були допомогти родині, але як тільки дізнавалися про зв'язки Рейлі з ФБР, їхній ентузіазм згасав. У червні 2018 року найнятий сім'єю приватний детектив з Москви повідомив батькам, що ім'я Біллі фігурувало в зведеннях МВС Росії", – зазначає видання.

Пізніше детективу довелося вийти зі справи, тому що, як він пояснив, влада пригрозила йому позбавленням ліцензії. У листопаді 2018 року в редакцію WSJ звернувся глава "Центру сприяння державі у протидію екстремістській діяльності" Валерій Приходько, який повідомив журналістам, що знайшов тіло Рейлі: "Його вбили".

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Він поділився документом, в якому вказувалося, що труп Рейлі був виявлений 10 липня 2015 року у водосховищі поблизу українського села Дібрівка в Донецькій області, неподалік від кордону з Росією. Згідно зі свідченням про смерть, причиною загибелі стали "проникаючі ножові поранення в область грудної клітини".

Ще влітку 2015 року, через пару днів після зникнення Біллі, до його батьків прийшов його куратор з ФБР Тім Рейнтджес. Він попросив повернути ноутбук і телефон Біллі, які йому видали в бюро. Рейнтджес запевнив сім'ю, що зникненням сина займуться найкращі в світі слідчі, а потім перестав відповідати на дзвінки.

Після виходу розслідування член "Новоросії" Михайло Полинков написав пост, в якому назвав журналістський матеріал "найкращим подарунком до дня народження". За його словами, він ще до приїзду Рейлі в Росію підозрював його в роботі на спецслужби США.

"Його потрібно в СМЕРШ відправити. Потрібно як слід перевірити – ставлю на те, що він засланий козачок", – писав Полинков в травні 2015 року. У червні того ж року, стверджує Полинков, Біллі відвезли "дядька з контори".

"Участь шпигуна більш ніж логічна. Можна було б просто привітати СМЕРШ з відмінно виконаною роботою", – резюмує бойовик.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Україна поставила ультиматум Путіну Донбасом

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ФБР Донбас
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70rus xxx
70rus xxx
Да и х.ен с ним.Одно непонятно,что за штука-"секретный КПП"?С завязанными глазами пропускают,или чего еще там?
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