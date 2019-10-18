У 500 разів вище норми: на Одещині виявили небезпечне джерело радіації

У місті Южне Одеської області Служба безпеки України виявила та вчасно усунула загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Про це в п'ятницю, 18 жовтня, повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в одному з виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігалися предмети, які були джерелом іонізуючого випромінювання.

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У 500 разів вище норми: на Одещині знайшли джерело радіації

У ході термінової перевірки співробітники СБУ, МНС, Національної поліції, Держспоживслужби і органів місцевого самоврядування виявили в одному з герметичних ангарів підприємства обладнання, радіоактивне випромінювання якого перевищувало встановлені норми більш ніж у 500 разів.

Оскільки поруч знаходиться морський торговельний порт, існувала загроза поширення радіації за кордон.

Все обладнання було передано на зберігання до відповідного державного підприємства. На території навколо провели додаткову дезактивацію.

За фактом події порушили кримінальну провадження за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Служби безпеки України виявили на "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) підвищений рівень радіації.

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