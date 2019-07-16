На Одещині викрили велику схему підкупу виборців: що відомо

В Одеській області викрили "сітку" підкупу виборців на користь чинного народного депутата Віталія Барвіненка – соратника одіозного Віталія Хомутинніка з "Відрождення", який є бізнес-партнером скандального олігарха Павла Фукса.

Про це повідомили на брифінгу у вівторок, 16 липня, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Максим Цуцкірідзе і начальник управління Департаменту захисту економіки Нацполіціі Олександр Околіт (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, слідству стало відомо, що підкуп виборців здійснювався на території міста Білгород-Дністровський, а також Білгород-Дністровського, Татарбунарського та частини Кілійського районів.

Схема підкупу виборців Прес-служба Нацполіціі

"Один із чинних народних депутатів, який має багатий політичний досвід, організував "сітку" для підкупу виборців. До "роботи" він залучив агітаторів, які пропонували майбутнім виборцям від тисячі до півтори тисячі гривень за голос. У день виборів громадянам необхідно було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за Барвіненка і фото викласти в меседжер", – розповів Цуцкірідзе.

Максим Цуцкірідзе Прес-служба Нацполіціі

За словами Околіта, всі особи, причетні до скоєння злочину, були встановлені.

"У "сітці" з підкупу виборців були задіяні понад 20 чоловік. Вони відповідали за певний напрямок роботи: проведення агітаційної роботи, формування списків голосуючих, розподіл коштів за виборчими голосам, а також контроль за іншими учасниками "сітки" та інші", – поділився він.

Олександр Околіт Прес-служба Нацполіціі

Околіт уточнив, що формували списки громадян, з якими домовилися про голосування за певного кандидата в народні депутати, голови сільських рад та особи, що користуються авторитетом серед місцевого населення.

У поліції розповіли, що під час проведення обшуків було вилучено списки з прізвищами громадян, які "продали" свій голос, списки із зазначенням грошових коштів, які виділялися на цю схему з підкупу виборців, а також телефони з перепискою між учасниками злочинної групи та ноутбуки.

Віталій Барвіненко Слово і Діло

"Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. При проведенні обшуків були вручені повістки всім фігурантам, в тому числі і кандидату в народні депутати. Найближчим часом їм буде оголошено підозри", – резюмував Цуцкірідзе .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поліції відкрили дві справи про підкуп виборців кандидатом у народні депутати по 216 округу в місті Київ, чинним депутатом Київради Віталієм Павликом.

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