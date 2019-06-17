На Одещині пропала дівчинка: на трагедії вирішили підло нажитися

Поліція встановила злочинця, який намагався збагатитися за рахунок батьків зниклої в Одеській області Даші Лук'яненко.

Як повідомив в Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, матері дитини зателефонував невідомий, який за звільнення вимагав 10 тисяч доларів США.

"Уже сьогодні вранці (17 червня. – Ред.) цей 24-річний неодноразово судимий відморозок був встановлений і затриманий в Миколаївській області", - зазначив він.

Даша Лук'яненко

Злочинець пояснив, що його товариші з колонії попросили по "конференц-зв'язку" зв'язатися з батьками зниклої дитини, щоб заробити грошей.

"Що далі з ним, на моє переконання, він за шахрайство і вимагання грошей повинен поїхати до своїх "друзів по спільній конференції", якщо це підтримає прокурор", - додав Аброськін.

Він підкреслив, що пошуки дитини тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до пошуку дівчинки підключені поліція, співробітники Нацгвардії, водолази та авіація.

Прикмети Даші: на вигляд дівчинці 11-13 років, зріст близько 140 сантиметрів, худорлява, русяве волосся, карі очі. Одягнена в білу футболку з малюнком рожевого фламінго, світло-рожеві шорти, чорні босоніжки, при собі мала сумочку з різнокольоровими блискітками. Поліція, хоч і задіяла величезні сили, хід пошуків не коментує.

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