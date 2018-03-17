На Одещині піймали групу викрадачів людей

Співробітники Національної поліції України затримали в Одеській області організоване злочинне угруповання, яке займалося викраденням людей і вимагало за них викупи.

У проведенні спецоперації були задіяні правоохоронці з семи регіонів України, зазначив голова Одеського обласного управління Національної поліції Дмитро Головін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, етнічне угруповання "спеціалізувалося" на зухвалих викраденнях з метою викупу, а його запити починалися від $100 тисяч.

"У листопаді 2017 року в поліцію надійшло звернення про зникнення людини. Пізніше родичам надійшов дзвінок від викрадачів і сума викупу - $200 тисяч. У результаті спільних дій ми встановили шістьох безпосередніх викрадачів. Четверо - затримані, двоє - в розшуці. Це ненадовго, доберемося і до них", - розповів Головін.

Він також додав, що в ході операції бійці підрозділу КОРД провели більше 30 обшуків, в результаті яких було вилучено цілий арсенал зброї: пістолети, рушниці, кулемети, автомати, гранати, ножі і багато інших небезпечних речей.

Зброя ОПГ Національна поліція

Зброя ОПГ Національна поліція

Зброя ОПГ Національна поліція

Зброя ОПГ Національна поліція

Зброя ОПГ Національна поліція

Шести злочинцям оголосили підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 1 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 4 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Щодо чотирьох затриманих судом Одеси обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави терміном на 60 діб.

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