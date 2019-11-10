На Одещині підозрюваний у вбивстві іноземець напав із ножем на прикордонника

В Одеській області на ділянці Подільського прикордонного загону озброєний ножем порушник кордону під час затримання накинувся на дільничного інспектора прикордонної служби.

Інцидент стався на околиці с. Домниця, за 800 метрів від кордону. Інформація про рух невідомого від кордону з Молдовою в тил України надійшла прикордонникам від місцевих мешканців. Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитись фото, доскрольте новину до кінця).

Інцидент стався за 800 метрів від кордону з Молдовою Південне регіональне управління Держприкордонслужби України / Facebook

"На вимогу пред'явити документи вів себе агресивно і здійснив спробу нападу з ножем на прикордонника. З метою припинення протиправних дій, прикордонник застосував заходи фізичного впливу і спеціальні засоби, обеззброїв нападника і затримав його", – йдеться в повідомленні.

Під час проведення опитування було встановлено, що чоловік незаконно перетнув державний кордон із метою уникнення кримінальної відповідальності за вбивство у м. Рибниця, що на території невизнаної Придністровської Республіки.

"Порушника, попередньо громадянина Молдови, доставлено до пункту тимчасового тримання в Подільську. Після встановлення особи затриманого буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), ч. 1 ст. 185-10 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону)", – додали в ДПСУ.

За результатами роботи слідчо-оперативної групи національної поліції вбачаються ознаки здійснення кримінального злочину за ст. 345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Наразі тривають процесуальні дії для з’ясування всіх обставин.

Чоловік вів себе агресивно і здійснив спробу нападу з ножем Південне регіональне управління Держприкордонслужби України / Facebook

Іноземець незаконно перетнув державний кордон Південне регіональне управління Держприкордонслужби України / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, прикордонне управління ФСБ РФ в окупованому Криму тимчасово закрило пункт пропуску "Армянськ", що на адміністративному кордоні півострова з Херсонщиною.

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