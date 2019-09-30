На Одещині 12-річний підліток застрелив друга: фото і відео з місця НП

В селі Біляївського району, що на Одещині, 12-річний підліток смертельно поранив із рушниці свого 15-річного товариша, який прийшов до нього в гості.

За попередніми даними, хлопчик вирішив похвалитися зброєю свого діда і ненароком вистрілив, повідомили в пресслужбі поліції Одеської області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"15-річний хлопець отримав поранення в область грудей, внаслідок чого помер. Власника зброї та його онука, який здійснив постріл, доставили для надання свідчень в Усатівське відділення поліції. Дитину допитали в присутності батьків і психолога", – уточнили правоохоронці.

На Одещині 12-річний підліток застрелив товариша Національна поліція

Злочин кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

15-річний хлопчик помер від пострілу в груди Національна поліція

Як писав OBOZREVATEL, в березні в Харкові 16-річний підліток через ревнощі вбив 14-річну дівчинку. Її тіло з численними ножовими пораненнями поліція виявила на вулиці Набережній. Хлопця затримали в ході проведення оперативно-розшукових заходів.

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