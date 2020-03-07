Головна Новини
7 березня • оновлено в 21:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На "Мотор Січ" у Запоріжжі сталася НП: що відомо

56.1т
Читати матеріал російською

На заводі "Мотор Січ" у Запоріжжі в суботу, 7 березня, сталася НП – руйнування зовнішньої цегляної конструкції, – при цьому в мережі заявили про "вибух".

Так, фото та відео в Telegram поширив місцевий активіст Денис Нечепоренко, розповівши, що на місці події працюють рятувальники (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

"Мотор Січ". Іллютрація

"Мотор Січ". Іллютрація

Ukrainianwall.com

Він писав, що в результаті НП був зруйнований паркан. "Можливо, підрив!" – припустив користувач.

На "Мотор Січ" у Запоріжжі сталася НП: що відомо

t.me/Necheporenko_Denys

"Очевидці стверджують, що схоже на вибух, але осколків не видно (там дуже темно). Паркан розкиданий у радіусі 10-15 метрів", – додав Нечепоренко.

У ДСНС пояснили, що на вул. Деповська в Шевченківському районі міста через природні процеси (ймовірно, просідання ґрунту) сталося руйнування конструкції. Ніякого вибуху не було.

На "Мотор Січ" у Запоріжжі сталася НП: що відомо

t.me/Necheporenko_Denys

На "Мотор Січ" у Запоріжжі сталася НП: що відомо

t.me/Necheporenko_Denys

Зазначимо: контрольний пакет запорізького авіабудівного заводу "Мотор Січ" належить китайцям.

Попереднє місце НП

Попереднє місце НП

t.me/Necheporenko_Denys

На "Мотор Січ" у Запоріжжі сталася НП: що відомо

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання земель водного фонду в Запоріжжі. Серед фігурантів справи опинився топ-менеджер компанії "Мотор Січ" Олімпій Покатов, також фігурують інші місцеві чиновники.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
фотографии видео вибух "Мотор Січ"
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
52
14
Смішно
26
Цікаво
36
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валерий Максимов
Валерий Максимов
От же ж шалун – неугомонный. И не сидится ему в Кремле. Сегодня днём выступал на молодёжном форуме, а в перерыве, негодяй, умудрился отлучиться, тайно, на стерхах проникнуть на «Мотор сич» и подорвать забор, разметав его по территории. А самое главное, наглец, оставил старинную амфору и цинично выписал на остатках снега надпись желтым: Сало Уронили! Да, уж…)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Очередная диверсия русни. Им лишь бы только нагадить
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это Крымские партизаны, про которых Небензя в ООН говорил, стопицот...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги