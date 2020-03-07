На "Мотор Січ" у Запоріжжі сталася НП: що відомо

На заводі "Мотор Січ" у Запоріжжі в суботу, 7 березня, сталася НП – руйнування зовнішньої цегляної конструкції, – при цьому в мережі заявили про "вибух".

Так, фото та відео в Telegram поширив місцевий активіст Денис Нечепоренко, розповівши, що на місці події працюють рятувальники (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

"Мотор Січ". Іллютрація Ukrainianwall.com

Він писав, що в результаті НП був зруйнований паркан. "Можливо, підрив!" – припустив користувач.

t.me/Necheporenko_Denys

"Очевидці стверджують, що схоже на вибух, але осколків не видно (там дуже темно). Паркан розкиданий у радіусі 10-15 метрів", – додав Нечепоренко.

У ДСНС пояснили, що на вул. Деповська в Шевченківському районі міста через природні процеси (ймовірно, просідання ґрунту) сталося руйнування конструкції. Ніякого вибуху не було.

t.me/Necheporenko_Denys

t.me/Necheporenko_Denys

Зазначимо: контрольний пакет запорізького авіабудівного заводу "Мотор Січ" належить китайцям.

Попереднє місце НП t.me/Necheporenko_Denys

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання земель водного фонду в Запоріжжі. Серед фігурантів справи опинився топ-менеджер компанії "Мотор Січ" Олімпій Покатов, також фігурують інші місцеві чиновники.

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