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1 червня • оновлено в 10:42
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/ Розслідування

На могилі вбитого бійця ООС трагічно помер його друг

8.1т
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У селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області на могилі вбитого на Донбасі українського військового Віталія Лімборського помер його друг Володимир Фуженко.

Як повідомила в Facebook волонтерка Тетяна Бородіна, трагедія сталася в суботу, 30 травня.

"Тільки написала про похорон військового Віталія Лімборського, який загинув від кулі снайпера і похованого в Суботцях Знам'янського району, а тут така страшна новина – на наступний день на могилі одного зупинилося серце його товариша з дитинства, він ніс портрет Віталія під час похорону", – написала вона.

Володимир Фуженко

Володимир Фуженко

Аkulamedia

Бородіна зазначила, що під час прощання з Лімборським над площею весь час кружляли два круки.

"Я дивилася на них і боялася озвучити те, що звучало в голові – буде ще один молодий померлий. Я боялася озвучити, але так і сталося", – додала вона.

Відомо, що Фуженко та Лімборський родом з Костянтинівки Кіровоградської області. Чоловіки жили на одній вулиці та довго дружили. Поховають Фуженка в Костянтинівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2020 року на Донбасі загинули шість захисників України.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
боєць АТО ООС
Розслідування

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