У четвер, 14 листопада, в ході мітингу працівників залізничної галузі під Офісом президента Володимира Зеленського в Києві померла 43-річна жінка.

Про це з посиланням на пресслужбу поліції Києва повідомляють "Українські новини".

"Такий факт зафіксований. Їй було 43 роки. Жінці стало погано на мітингу", – розповів представник правоохоронних органів.

Мітинг біля Офісу Зеленського закінчився смертю

За його словами, судячи за зовнішніми ознаками, жінка, ймовірно, померла через загострення астми. Смерть констатували лікарі, які прибули на місце події. У жінки залишився неповнолітній син.

За словами інших учасників мітингу, вона ще вранці почувала себе погано, проте замість відвідування лікаря вирішила приєднатися до протесту.

Відзначимо, залізничники вимагали від президента звільнення керівника акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, зупинки приватизації, скасування реформ, які приведуть до масових скорочень, збільшення заробітної плати, виконання соціальних гарантій і недопущення прийняття Верховною Радою законопроєктів №1196 і №1196-1.

У разі невиконання їхніх вимог учасники протесту пообіцяли організувати загальнонаціональну акцію, яка паралізує вантажні і пасажирські перевезення в Україні.

На мітингу залізничників померла жінка 24 канал

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