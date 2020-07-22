На Миколаївщині трьох підлітків звинуватили в 'тероризмі': б'ють та грабують людей

У Миколаївській області трьох хлопців звинуватили в побитті та грабежах людей в селі Зайчевське Вітовського району.

Житель Миколаєва Денис Яроцький написав звернення в "Південну правду", де розповів, як молоді люди тероризують село. За його словами троє хлопців 15, 17 і 18 років побили його 16-річного сина, коли той повертався з магазину.

"Магазини розташовані в селі, за пару кілометрів від дач, туди і їздимо за продуктами. І ось у вихідний день наш 16-річний син Вадим вирішив сходити купити морозива. На зворотному шляху його чекав "сюрприз" – підстерегли троє місцевих хуліганів і побили за то, що з'явився на "їх території", – розповів чоловік.

Яроцький зазначив, що звернувся в поліцію, і було розпочато кримінальне провадження. Однак він не впевнений, що кривдники його сина понесуть покарання.

"За словами людей, з якими вдалося поспілкуватися, з'ясувалося, що ця трійця – Дмитро Н., Артем К., і Олександр Д. буквально тероризує село. Наприклад, проходячи по сільській вулиці, діти місцевих жителів дуже часто змушені віддавати їм кишенькові гроші, тобто, поки не купиш "квиток", спокійно не пройдеш. Ще є інформація, що дехто із згаданих хлопчаків має на рахунку угони автомобілів, і крадіжки з магазинів", – розповідав чоловік.

За словами Яроцького, "сільські терористи" раніше роздягли догола хлопчика, при цьому знімаючи це на відео. Також трійцю звинуватили в побитті іншої дитини.

"Ще вдалося дізнатися, що живуть хлопці за рахунок незаконної вирубки дерев у місцевій лісосмузі і продажу дров селянам ... Все викладене, думаю, шикарний привід для поліції приділити увагу ситуації в Зайчевському і зайнятися трьома хлопцями, які перетворили життя в селі на півтисячі дворів в справжній кошмар", – додав чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Миколаєва на очах не менше двох десятків підлітків школярки побили свою 15-річну однолітку.