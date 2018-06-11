На Миколаївщині під фурою провалився міст

У Вітовському районі Миколаївської області в районі н.п. Пересадівка під перевантаженою фурою обрушився міст через р. Інгул.

Про це повідомив радник голови Миколаївської ОДА Андрій Сенченко в своєму Facebook.

"Недобросовісні водії вантажівок, які їздять з перевантаженням, почали об'їжджати пункти контролю манівцями і вчора "втопили" багатостраждальний пересадівський міст", - написав він.

Facebook Андрія Сенченка

Сенченко зазначив, що в оперативне вирішення проблеми включилися навіть ті, хто організував ваговий контроль для фур. Також брали участь і військовослужбовці.

"Військові з 91 бригади швиденько розгорнули альтернативний міст, а водолази МНС вже з ночі зайнялися відкачуванням води", - повідомив він.

Facebook Андрія Сенченка

Радник губернатора Миколаївщини також нагадав, що взимку чиновники рапортували про те, що проїзд по мосту забезпечений.

Facebook Андрія Сенченка

Facebook Андрія Сенченка

Нагадаємо, в літній час на території України діють обмеження руху вантажних автомобілів загальною масою понад 24 тонни в спекотні дні літнього періоду (при температурі 28 і більше градусів). Таку заборону ввели для того, щоб не руйнувалося дорожнє покриття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня співробітники Управління Укртрансбезпеки в Запорізькій області виписали на одному з пунктів зважування штраф за перевантаження на суму близько 14 тисяч євро.