На Миколаївщині дівчинка спалила авто, граючи з сірниками. Фото

У Миколаївській області трирічна дівчинка, граючись із сірниками в Mazda, випадково підпалила автомобіль. Батькам разом із сусідами вдалося згасити вогонь і врятувати налякану дитину.

Нещасний випадок трапився 13 серпня на території приватного будинку в селі Грейгове Вітовського району. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в області (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку вниз).

Відомо, що в пожежі дівчинка отримала значні опіки, швидка доставила її до обласної дитячої лікарні.

Трирічна дівчинка спалила Mazda, граючи з сірниками в авто (mk.dsns.gov.ua)

"Не відпускайте малолітніх дітей одних без нагляду в двір, щоб уникнути можливого каліцтва, а в окремих випадках навіть вберегти їхнє життя. Найголовніше, виділяйте час на те, щоб розповісти малятам про існуючу небезпеку, щоб дитина знала, від чого треба триматися подалі і як поводитися в разі виникнення небезпечної ситуації ", – закликали в ДСНС.

Автомобіль згорів, а дівчинка, яка підпалила його, отримала сильні опіки (mk.dsns.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі дівчина спалила себе біля римо-католицького храму. За даними поліції, вона вчинила самогубство.

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