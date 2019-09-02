На Львівщині зіткнулися вантажівка і маршрутка: більше 10 поранених

У понеділок, 2 вересня, в місті Моршин на Львівщині зіткнулися вантажний автомобіль "Камаз" і маршрутний автобус, у результаті чого було травмовано понад 10 осіб.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Львівській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на момент ДТП у салоні автобуса перебували 24 особи. Понад десять із них доставили з травмами різного ступеня тяжкості в лікарню.

На Львівщині зіткнулися вантажівка і маршрутка Фото: Любомир Олексин

Аварія трапилася близько 16:45. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці ініціювали питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП.

На Львівщині зіткнулися вантажівка і маршрутка Фото: Любомир Олексин

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області легковий автомобіль Opel, у якому перебували чотири особи, злетів у кювет і перекинувся. В результаті загинули двоє хлопців.

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