На Львівщині жорстко зіштовхнулися два авто: багато постраждалих

У середу, 28 серпня, поблизу села Підрясне (Яворівський район, Львівська область) трапилася ДТП з потерпілими. Унаслідок зіткнення двох авто травми отримало восьмеро осіб, зокрема і діти.

Як повідомила пресслужба поліції Львівської області, на автодорозі Львів – Краківець автомобіль "Мерседес S320" під керуванням 35-річного мешканця Яворівського району зіштовхнувся із "Фіат Добло", за кермом якого перебував 47-річний житель Хмельницької області.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій та пасажири "Мерседеса": дві 8-річні дівчинки та 60-річна жінка, мешканці Яворівського району, а також 8-річна львів’янка.

На Львівщині жорстко зіштовхнулися два авто Поліція Львівської області

Також травми отримали пасажири "Фіату": дві 22-річні дівчини та 45-річна жінка – жителі Хмельниччини.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кам'янко-Бузькому районі Львівської області 22 серпня трапилася смертельна ДТП, в результаті якої загинула 7-річна дівчинка. На автодорозі Львів –Луцьк у селі Колоденці 41-річний водій фури DAF, житель Рівненської області, не впорався з керуванням і зіткнувся з "ВАЗ 2101". Легковик викинуло в кювет, де на нього звалився стовп.

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