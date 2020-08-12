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На Львівщині в потрійній ДТП постраждало 8 осіб. Фото і відео

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Розслідування
4,8 т.
На Львівщині в потрійній ДТП постраждало 8 осіб. Фото і відео

ДТП у Львівській області.

У Львівській області трапилася велика ДТП, у якій постраждали вісім осіб, зокрема й 13-річний підліток.

Аварія трапилася 11 серпня на дорозі "Київ-Чоп" біля села Пасіки Зубрицькі в Пустомитівському районі, передає ГУ НПУ в регіоні.

Попередньо встановлено, що 26-річний водій "БМВ" з Одеси не впорався з керуванням авто й виїхав на зустрічну смугу. В результаті сталося зіткнення з машиною "Сітроен", якою керував 64-річний водій, і авто "Тойота" під керуванням 59-річного чоловіка.

ДТП у Львівській області

ДТП у Львівській області

"У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водій "БМВ" та "Тойоти", а також шість пасажирів транспортних засобів, серед яких 13-річний хлопець, пасажир Toyota", – повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Розбита "Тойота"

Розбита "Тойота"

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Місце ДТП

Місце ДТП

Розбите авто

Розбите авто

Місце аварії

Місце аварії Варта 1

Розбитий "Сітроен"

Розбитий "Сітроен" Варта 1

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині в результаті масштабного зіткнення в ДТП декількох іномарок загинуло двоє водіїв, а одна з пасажирок із травмами потрапила до лікарні.

УкраїнаЛьвівДТП
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  2. Розслідування