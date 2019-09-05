На Львівщині розбився автобус із дітьми: багато постраждалих. фото

На трасі Київ — Чоп біля села Дідилів Кам'янка-Бузького району Львівської області увечері 4 вересня в ДТП потрапив пасажирський автобус із дітьми.

У результаті аварії постраждали 14 осіб. Водій мікроавтобуса загинув на місці ДТП. Про це повідомляє пресслужба Патрульній поліції Львівської області.

Новини На Київщині у жахливу ДТП потрапив автобус із пасажирами

Мікроавтобус, за кермом якого був громадянин Німеччини, зіткнувся з легковиком. В автобусі перебувало 49 осіб, із них 45 дітей. В результаті аварії постраждали 11 дітей і двоє дорослих.

Всі постраждалі були госпіталізовані.

ДТП на Львівщині ФБ Патрульній поліції

ДТП на Львівщині ФБ Патрульній поліції

ДТП на Львівщині ФБ Патрульній поліції

ДТП на Львівщині ФБ Патрульній поліції

ДТП на Львівщині ФБ Патрульній поліції

ДТП на Львівщині ФБ Патрульній поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті трапилася масштабна ДТП з пасажирським автобусом. У результаті постраждали семеро осіб.

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