На Львівщині позашляховик збив пішоходів і велосипедиста: фото смертельної ДТП

На Львівщині в п'ятницю, 6 вересня, водій позашляховика скоїв наїзд на двох пішоходів і зіткнувся з велосипедистом, після чого в'їхав у дерево.

У результаті ДТП на місці загинули водій машини і велосипедист, передає ZAXID.NET. Пішоходи, серед яких – 10-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження, вони госпіталізовані.

Уточнюється, що аварія за участю Mercedes-Benz M трапилася близько 15:45 біля села Гостинцеве Мостиського району на трасі "Львів – Шегині".

Загиблі – 69-річний водій позашляховика і 53-річний місцевий житель.

Фото з місця аварії ZAXID.NET

Фото з місця аварії ZAXID.NET

Фото з місця аварії ZAXID.NET

Фото з місця аварії varta1.com.ua

Фото з місця аварії varta1.com.ua

Фото з місця аварії ZAXID.NET

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Деснянському районі Києва трапилася серйозна ДТП: на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Градинської мотоцикл в'їхав в автомобіль.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!