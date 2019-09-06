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8 вересня • оновлено в 11:25
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/ Розслідування

На Львівщині позашляховик збив пішоходів і велосипедиста: фото смертельної ДТП

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На Львівщині в п'ятницю, 6 вересня, водій позашляховика скоїв наїзд на двох пішоходів і зіткнувся з велосипедистом, після чого в'їхав у дерево.

У результаті ДТП на місці загинули водій машини і велосипедист, передає ZAXID.NET. Пішоходи, серед яких – 10-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження, вони госпіталізовані.

Уточнюється, що аварія за участю Mercedes-Benz M трапилася близько 15:45 біля села Гостинцеве Мостиського району на трасі "Львів – Шегині".

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Загиблі – 69-річний водій позашляховика і 53-річний місцевий житель.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

ZAXID.NET

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

ZAXID.NET

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

ZAXID.NET

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

varta1.com.ua

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

varta1.com.ua

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

ZAXID.NET

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Деснянському районі Києва трапилася серйозна ДТП: на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Градинської мотоцикл в'їхав в автомобіль.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Львів
Теги
ДТП ДТП Львівщина смерть постраждала дитина фотографии
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