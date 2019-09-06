На Львівщині позашляховик збив пішоходів і велосипедиста: фото смертельної ДТП

На Львівщині в п'ятницю, 6 вересня, водій позашляховика скоїв наїзд на двох пішоходів і зіткнувся з велосипедистом, після чого в'їхав у дерево.
У результаті ДТП на місці загинули водій машини і велосипедист, передає ZAXID.NET. Пішоходи, серед яких – 10-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження, вони госпіталізовані.
Уточнюється, що аварія за участю Mercedes-Benz M трапилася близько 15:45 біля села Гостинцеве Мостиського району на трасі "Львів – Шегині".
Загиблі – 69-річний водій позашляховика і 53-річний місцевий житель.
Фото з місця аварії
ZAXID.NET
Фото з місця аварії
ZAXID.NET
Фото з місця аварії
ZAXID.NET
Фото з місця аварії
varta1.com.ua
Фото з місця аварії
varta1.com.ua
Фото з місця аварії
ZAXID.NET
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Деснянському районі Києва трапилася серйозна ДТП: на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Градинської мотоцикл в'їхав в автомобіль.
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