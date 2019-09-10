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10 вересня • оновлено в 22:20
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На Львівщині автобус із дітьми ледь не влетів у потяг: відео

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У селищі Брюховичі на Львівщині шкільний автобус із дітьми мало не потрапив у ДТП, проїжджаючи на червоне світло на залізничному переїзді.

Підтверджуюче відео було опубліковано на сторінці "Наші Брюховичі" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Шкільний автобус ледь не потрапив в аварію на переїзді. Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку автомобілю, який зупинився на червоне світло. Після цього почав обганяти, побачивши потяг, лише після сигналів автомобілістів зупинився", – поділився користувач Маркіян Подолинний.

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На Львівщині автобус із дітьми ледь не влетів у потяг

На Львівщині автобус із дітьми ледь не влетів у потяг

Скріншот з відео

Зазначається, що після проїзду потяга автобус продовжив рух на червоне світло. Державний реєстраційний номер транспортного засобу – ВС0894НВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ – Чоп біля села Дідилів Кам'янка-Бузького району Львівської області ввечері 4 вересня у ДТП потрапив пасажирський автобус із дітьми. Постраждали 14 осіб.

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Місце
Україна
Тег
ДТП
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Для хiхлов это норма!
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