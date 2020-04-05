Головна Новини
5 квітня • оновлено в 20:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Прикордонник влаштував жахливу ДТП на Луганщині: двоє загиблих. Фото 18+

3.1т
Читати матеріал російською

У смт. Марківка Луганської області сталася ДТП за участю інспектора прикордонної служби. У результаті двоє чоловіків загинули, двоє, серед яких військовий, постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Вказується, що аварія трапилася близько 1:00 ночі 5 квітня.

ДТП у Марківці

ДТП у Марківці

dbr.gov.ua

За попередньою інформацією, автомобіль Toyota Land Cruiser, у якому знаходився інспектор прикордонної служби, виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач і деревом.

Загиблі знаходилися в салоні автомобіля. Двоє постраждалих доставлені в місцеву лікарню з численними травами.

За фактом аварії слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, почали розслідування (ч. 3 ст. 286 КК). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону.

У разі доведення провини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Обережно, кадри 18+!

ДТП в Марківці

ДТП в Марківці

dbr.gov.ua

ДТП в Марківці

ДТП в Марківці

dbr.gov.ua

ДТП в Марківці

ДТП в Марківці

dbr.gov.ua

ДТП в Марківці

ДТП в Марківці

dbr.gov.ua

ДТП в Марківці

ДТП в Марківці

dbr.gov.ua

ДТП в Марківці

ДТП в Марківці

dbr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Львівській області в селі Бендюга сталася ДТП, в якій загинули три особи і ще двоє постраждали. Момент моторошного зіткнення потрапив на відео.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Луганська і Луганської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Луганська і Луганської області Війна на дорогах
Місце
Україна Луганськ
Теги
Державна прикордонна служба України Державне Бюро Розслідувань фотографии ДТП смерть
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
4
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
злой укр
злой укр
вопрос один-откуда у "обычного" укропогранца бабло на крузак?!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги