Прикордонник влаштував жахливу ДТП на Луганщині: двоє загиблих. Фото 18+

У смт. Марківка Луганської області сталася ДТП за участю інспектора прикордонної служби. У результаті двоє чоловіків загинули, двоє, серед яких військовий, постраждали.
Про це повідомила пресслужба ДБР. Вказується, що аварія трапилася близько 1:00 ночі 5 квітня.
ДТП у Марківці
dbr.gov.ua
За попередньою інформацією, автомобіль Toyota Land Cruiser, у якому знаходився інспектор прикордонної служби, виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач і деревом.
Загиблі знаходилися в салоні автомобіля. Двоє постраждалих доставлені в місцеву лікарню з численними травами.
За фактом аварії слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, почали розслідування (ч. 3 ст. 286 КК). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону.
У разі доведення провини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Обережно, кадри 18+!
ДТП в Марківці
dbr.gov.ua
ДТП в Марківці
dbr.gov.ua
ДТП в Марківці
dbr.gov.ua
ДТП в Марківці
dbr.gov.ua
ДТП в Марківці
dbr.gov.ua
ДТП в Марківці
dbr.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, раніше у Львівській області в селі Бендюга сталася ДТП, в якій загинули три особи і ще двоє постраждали. Момент моторошного зіткнення потрапив на відео.
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