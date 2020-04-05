Прикордонник влаштував жахливу ДТП на Луганщині: двоє загиблих. Фото 18+

У смт. Марківка Луганської області сталася ДТП за участю інспектора прикордонної служби. У результаті двоє чоловіків загинули, двоє, серед яких військовий, постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Вказується, що аварія трапилася близько 1:00 ночі 5 квітня.

ДТП у Марківці dbr.gov.ua

За попередньою інформацією, автомобіль Toyota Land Cruiser, у якому знаходився інспектор прикордонної служби, виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач і деревом.

Загиблі знаходилися в салоні автомобіля. Двоє постраждалих доставлені в місцеву лікарню з численними травами.

За фактом аварії слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, почали розслідування (ч. 3 ст. 286 КК). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону.

У разі доведення провини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Обережно, кадри 18+!

ДТП в Марківці dbr.gov.ua

ДТП в Марківці dbr.gov.ua

ДТП в Марківці dbr.gov.ua

ДТП в Марківці dbr.gov.ua

ДТП в Марківці dbr.gov.ua

ДТП в Марківці dbr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Львівській області в селі Бендюга сталася ДТП, в якій загинули три особи і ще двоє постраждали. Момент моторошного зіткнення потрапив на відео.

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