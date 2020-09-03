На Луганщині старшина ЗСУ загинув під час ліквідації пожежі

Стало відомо про загибель на пожежі в Луганській області воїна ЗСУ. zoda.gov.ua
Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Збройних сил України Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.
Про це повідомили на сторінці пресслужби штабу ООС у Facebook. Зазначається, що тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.
"Як стверджують побратими, тоді, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", – написали в повідомленні.
Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Харківській і Луганській областях у середу, 2 вересня, спалахнули лісові пожежі, внаслідок яких згоріли кілька будинків. Загалом вогонь охопив 80 і 400 гектарів в обох областях.
У зоні ООС біля села Лобачеве на Луганщині через пожежі загорілася вантажівка "Урал" і БМП-2 ЗСУ. У результаті двоє військовослужбовців отримали опіки тіла.
Також вогонь знищив військову техніку й призвів до детонації боєкомплекту.
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