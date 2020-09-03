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На Луганщині старшина ЗСУ загинув під час ліквідації пожежі

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
1,4 т.
Стало відомо про загибель на пожежі в Луганській області воїна ЗСУ

Стало відомо про загибель на пожежі в Луганській області воїна ЗСУ. zoda.gov.ua

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Збройних сил України Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

Про це повідомили на сторінці пресслужби штабу ООС у Facebook. Зазначається, що тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

"Як стверджують побратими, тоді, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", – написали в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

В пожежі на Луганщині загинув військовий ЗСУ

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  2. Розслідування