На Луганщині старшина ЗСУ загинув під час ліквідації пожежі

Стало відомо про загибель на пожежі в Луганській області воїна ЗСУ. zoda.gov.ua

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Збройних сил України Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

Про це повідомили на сторінці пресслужби штабу ООС у Facebook. Зазначається, що тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

"Як стверджують побратими, тоді, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", – написали в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Харківській і Луганській областях у середу, 2 вересня, спалахнули лісові пожежі, внаслідок яких згоріли кілька будинків. Загалом вогонь охопив 80 і 400 гектарів в обох областях.

У зоні ООС біля села Лобачеве на Луганщині через пожежі загорілася вантажівка "Урал" і БМП-2 ЗСУ. У результаті двоє військовослужбовців отримали опіки тіла.

Також вогонь знищив військову техніку й призвів до детонації боєкомплекту.

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