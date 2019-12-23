На Луганщині спалахнув психоневрологічний інтернат: люди згоріли заживо. Фото

Увечері неділі, 22 грудня, в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті (Луганщина) спалахнула пожежа, в результаті чого загинули чотири людини.

Ще троє отримали травми в результаті інциденту і були госпіталізовані. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі в Луганській області.

"О 21:09 в Старобільський відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що горить один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Негайно на місце події виїхало керівництво ГУНП, Старобільського відділу поліції, слідчо-оперативна група і групи реагування", – йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що в одній з палат першого корпусу відбувся спалах.

Справа кваліфікували як "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" і "службова недбалість".

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа Пресслужба Нацполіціі

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа Пресслужба Нацполіціі

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа Пресслужба Нацполіціі

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