Головна Новини
23 грудня • оновлено в 06:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Луганщині спалахнув психоневрологічний інтернат: люди згоріли заживо. Фото

2.3т
Читати матеріал російською

Увечері неділі, 22 грудня, в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті (Луганщина) спалахнула пожежа, в результаті чого загинули чотири людини.

Ще троє отримали травми в результаті інциденту і були госпіталізовані. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі в Луганській області.

Новини
У Росії спалахнула страшна пожежа на заводі "Нафтохім": подробиці, фото і відео

"О 21:09 в Старобільський відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що горить один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Негайно на місце події виїхало керівництво ГУНП, Старобільського відділу поліції, слідчо-оперативна група і групи реагування", – йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що в одній з палат першого корпусу відбувся спалах.

Справа кваліфікували як "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" і "службова недбалість".

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа

Пресслужба Нацполіціі

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа

Пресслужба Нацполіціі

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа

У Старобільському диспансері спалахнула пожежа

Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін назвав справжню причину страшної пожежі в коледжі Одеси.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Луганська і Луганської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Новини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги